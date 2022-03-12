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Hentbol: Türkiye Kupası

12.03.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlarda C Grubu mücadelesi tamamlandı - Erkeklerde A, B ve C gruplarında karşılaşmalara devam edildi

İSTANBUL (AA) - Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu mücadelesi tamamlanırken, erkeklerde A, B ve C gruplarında karşılaşmalara devam edildi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor, adlarını çeyrek finale yazdıran son ekipler oldu.

Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

- Kadınlar

C Grubu:

Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 40-22

Araç Belediyespor-İzmir Gençlik Merkezi: 30-20

- Erkekler

A Grubu:

Tokat Gençlik-Beykoz Belediyespor: 28-48

B Grubu:

Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-27

C Grubu:

Sivas Gençlik-Antalyaspor: 18-40

Hatayspor-Beşiktaş: 23-34

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