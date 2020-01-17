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  4. Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas’ta düzenlenecek

Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas’ta düzenlenecek

SİVAS HABERLERİ  | 17.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği, Türkiye Hentbol Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde 20-26 Ocak tarihleri arasında Sivas’ta, Hentbol Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda, Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda, 15 Temmuz Cumhuriyet Spor Salonunda ve Karşıyaka Spor Salonunda farklı kategorilerde düzenlenecek olan şampiyonaya birçok ilden çok sayıda kulüp ve sporcu katılacak.20 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan şampiyonada kız ve erkek sporcular farklı kategorilerde ter dökecek.

Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas’ta düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği, Türkiye Hentbol Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde 20-26 Ocak tarihleri arasında Sivas’ta, Hentbol Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.
4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda, Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda, 15 Temmuz Cumhuriyet Spor Salonunda ve Karşıyaka Spor Salonunda farklı kategorilerde düzenlenecek olan şampiyonaya birçok ilden çok sayıda kulüp ve sporcu katılacak.
20 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan şampiyonada kız ve erkek sporcular farklı kategorilerde ter dökecek. Katılımın üst düzey olacağı şampiyonada dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kulüpler arası hentbol Türkiye şampiyonasına katılacak ekiplere başarılar diledi.

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