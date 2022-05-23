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Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali, 28-29 Mayıs'ta Sakarya'da yapılacak

23.05.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali, 28-29 Mayıs'ta Sakarya'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali, 28-29 Mayıs'ta Sakarya'da düzenlenecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda 28 Mayıs Cumartesi günü yarı final, 29 Mayıs Pazar günü ise üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak.

Organizasyonda müsabakalar, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin programı şöyle:

28 Mayıs:

14.00 Beşiktaş-Spor Toto

16.00 Beykoz Belediyespor-Eskişehir Ormanspor

29 Mayıs:

16.00 Üçüncülük maçı

20.30 Final müsabakası

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