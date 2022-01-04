YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Hentbolda hedef Belçika galibiyeti

Hentbolda hedef Belçika galibiyeti

04.01.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç: - "Belçika karşısında galip gelip, serinin başlangıcını yapmış olacağız"

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu kapsamında yarın Kastamonu'da Belçika ile oynayacağı maç ile ilgili "Belçika karşısında galip gelip, serinin başlangıcını yapmış olacağız." dedi.

Başkan Kılıç, maç öncesi başantrenör Okan Halay, hentbolcular Ozan Erdoğan ve Taner Günay ile Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Kılıç, burada düzenlediği basın toplantısında Kastamonu'nun bir hentbol şehri olduğunu söyledi.

Kastamonu'da böyle önemli bir maç oynayacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Kılıç, "Daha önce Kastamonu'da milli maç oynanmamış olması bizim şansımıza diyelim, bize kısmet oldu. Bu organizasyonu Kastamonu'da gerçekleştirdiğimize çok mutluyuz. Önümüzde bir çok milli maçımız olacak, o organizasyonları da burada oynamaktan mutluluk duyacağız. En büyük dileğimiz maçımıza tüm Kastamonu halkının büyük ilgi göstermesi. İnşallah salonu dolduracağız. Belçika karşısında galip gelip, serinin başlangıcını yapmış olacağız." diye konuştu.

Yeni bir yönetim olduklarını anlatan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Hentbolu hayatın merkezine koymak üzerine bir politika uygulayacağız. Artık hentbolu arka bahçemizde oynamaktan vazgeçip sokağa indireceğiz. Bizlerin hayatına dokunan bu sihirli topu milyonların hayatına dokundurmak için çalışacağız. Hentbol bir Avrupa sporu, Avrupa'nın en önemli branşlarından biri. Bunun Türkiye'de de aynı şekilde olması için gerek teknik, gerek tecrübe açısından bütün unsulara sahibiz. Avrupalı rakiplerden tek farkımız hentbolu hayatımızın merkezine koyamamış olmamız."

Başantrenör Okan Halay ise Kastamonu'nun köklü bir hentbol geçmişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu milli maçta bize desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyoruz. Burada Belçika'yı yenip avantajlı bir skorla Belçika'ya gitmek istiyoruz. Dünya şampiyonası elemelerinde son 4 maçımızı oynayacağız. Bundan önceki 2 maçta bir galibiyet, bir mağlubiyet aldık. Buradaki hedefimiz 4 maçta, 4 galibiyet. Dördüncü galibiyeti aldığımızda grubu büyük ihtimal birinci bitirip play-off oynayacağız."

Hentbolculardan Ozan Erdoğan da Kastamonuluları maça davet ederek, "Artık top bizde. İnşallah Kastamonululara bir başlangıç hediyesi vermek istiyoruz. Kastamonu halkının hentbola bakış açısını tesislerinden, spora ilgisinden anlıyoruz. Kastamonu'nun ilk milli maç ev sahipliği olacak. Güzel bir hediye verirsek, hentbolun Kastamonu'da daha çok gelişmesi için bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Taner Günay ise "Kastamonu halkından destek bekliyoruz. Çok önemli hedeflerimiz var, elimizden gelen gayreti saha içinde gösterip bize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Ay yıldızlı bayrağa hizmet ediyor olmak çok önemli bir motivasyon, güç." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
İçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonuİçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonu
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Belçika

Kastamonu Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
06:32
Sabah
08:04
Öğle
12:55
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
19:02

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Yurt Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.