Hentbolda hedef Belçika galibiyeti

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu kapsamında yarın Kastamonu'da Belçika ile oynayacağı maç ile ilgili "Belçika karşısında galip gelip, serinin başlangıcını yapmış olacağız." dedi.

Başkan Kılıç, maç öncesi başantrenör Okan Halay, hentbolcular Ozan Erdoğan ve Taner Günay ile Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Kılıç, burada düzenlediği basın toplantısında Kastamonu'nun bir hentbol şehri olduğunu söyledi.

Kastamonu'da böyle önemli bir maç oynayacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Kılıç, "Daha önce Kastamonu'da milli maç oynanmamış olması bizim şansımıza diyelim, bize kısmet oldu. Bu organizasyonu Kastamonu'da gerçekleştirdiğimize çok mutluyuz. Önümüzde bir çok milli maçımız olacak, o organizasyonları da burada oynamaktan mutluluk duyacağız. En büyük dileğimiz maçımıza tüm Kastamonu halkının büyük ilgi göstermesi. İnşallah salonu dolduracağız. Belçika karşısında galip gelip, serinin başlangıcını yapmış olacağız." diye konuştu.

Yeni bir yönetim olduklarını anlatan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Hentbolu hayatın merkezine koymak üzerine bir politika uygulayacağız. Artık hentbolu arka bahçemizde oynamaktan vazgeçip sokağa indireceğiz. Bizlerin hayatına dokunan bu sihirli topu milyonların hayatına dokundurmak için çalışacağız. Hentbol bir Avrupa sporu, Avrupa'nın en önemli branşlarından biri. Bunun Türkiye'de de aynı şekilde olması için gerek teknik, gerek tecrübe açısından bütün unsulara sahibiz. Avrupalı rakiplerden tek farkımız hentbolu hayatımızın merkezine koyamamış olmamız."

Başantrenör Okan Halay ise Kastamonu'nun köklü bir hentbol geçmişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu milli maçta bize desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyoruz. Burada Belçika'yı yenip avantajlı bir skorla Belçika'ya gitmek istiyoruz. Dünya şampiyonası elemelerinde son 4 maçımızı oynayacağız. Bundan önceki 2 maçta bir galibiyet, bir mağlubiyet aldık. Buradaki hedefimiz 4 maçta, 4 galibiyet. Dördüncü galibiyeti aldığımızda grubu büyük ihtimal birinci bitirip play-off oynayacağız."

Hentbolculardan Ozan Erdoğan da Kastamonuluları maça davet ederek, "Artık top bizde. İnşallah Kastamonululara bir başlangıç hediyesi vermek istiyoruz. Kastamonu halkının hentbola bakış açısını tesislerinden, spora ilgisinden anlıyoruz. Kastamonu'nun ilk milli maç ev sahipliği olacak. Güzel bir hediye verirsek, hentbolun Kastamonu'da daha çok gelişmesi için bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Taner Günay ise "Kastamonu halkından destek bekliyoruz. Çok önemli hedeflerimiz var, elimizden gelen gayreti saha içinde gösterip bize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Ay yıldızlı bayrağa hizmet ediyor olmak çok önemli bir motivasyon, güç." ifadelerini kullandı.

