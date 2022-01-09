YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hentbolda kadın gözlemci kursu ve gelişim semineri tamamlandı

Hentbolda kadın gözlemci kursu ve gelişim semineri tamamlandı

09.01.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentbolda kadın gözlemci kursu ve gelişim semineri tamamlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından kadınlara yönelik düzenlenen gözlemci ve gelişim semineri tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara THF Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 3 gün süren etkinliğe 44 kadın aday katıldı.

THF Yönetim Kurulu Üyesi Şirin Mine Kılıç, Genel Sekreter Gökmen Teyran ve MHK Üyesi Ayberk Dilmen'in gözlemci adaylarına seslendiği seminerlerde, Ayberk Dilmen ve Ali Şahin de eğitmen olarak yer aldı.

Seminerlerde hakem ve gözlemcilerin adaylara maçlarda yaşadıkları tecrübeleri paylaşıp bilgi verdikleri belirtildi.

Seminerin son gününde kadın adaylar Ankara'da oynanan lig maçını izleyip gözlemci raporu hazırladı. Yapılan sınavda 39 kursiyerin başarılı olduğu ve gözlemci olmaya hak kazandıkları bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
İzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ocak Pazar

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:01
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Pazar

Arısoy Eczanesi
Cankaya
Atabek Eczanesi
Cankaya
Ayfer Eczanesi
Cankaya
Barışcan Eczanesi
Cankaya
Bihter Eczanesi
Cankaya
Çavdar Eczanesi
Cankaya
Gökbala Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.