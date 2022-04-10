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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen 3 takım belli oldu

10.04.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen 3 takım belli oldu

Hentbolda Kadınlar 1. Lig Final Grubu maçları sonunda gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek 3 takım belli oldu.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan son maçların ardından Mersin Büyükşehir Belediyespor birinci, Sivas Belediyespor ikinci ve Beta Transformatör Adasokağı ise üçüncü sırada grubu tamamlayarak bir üst lige çıkma başarısı gösterdi.

Final Grubu maçları sonrası düzenlenen törende, Süper Lig'e yükselen 3 takıma kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile başkan vekili Kenan Gökmen verdi.

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