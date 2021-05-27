Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finali yarın oynanacak

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor yarın karşılaşacak.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Final müsabakasını kazanacak ekip 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası'nın sahibi olacak.



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