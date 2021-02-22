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Hentbolda Mamak Rüzgarı esmeye devam ediyor

22.02.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1.

Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1. Ligi sezon arası sonrası çıktığı ilk maçında Seben Spor Kulübü’nü 36-31 mağlup etti.
Yeşil-Beyazlılar, THF Spor Salonu’nda karşılaştığı Seben Spor Kulübü’nün 36-31 mağlup ederek ligde 2. sıraya yerleşti. 27 puanı ve 1 maç eksiği bulunan Ankara Ekibinin liderle arasında ise sadece 1 puan fark bulunuyor. Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı eksik maçından galibiyetle ayrılması durumunda yeniden liderliği yükselecek.

“Devre arasını harika bir netice ile tamamladık”
Eksik maçı kazanarak yeniden liderliğe yükseleceklerine inandığı ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Baş Antrenörü Cengiz Özenci, “Devre arasını harika bir netice ile tamamladık. Şimdi ise yolun diğer yarısındayız ve bu devreyi lider olarak tamamlayarak şampiyon olacağız. Mamak’a hentbolda kupa kazandırmak ben ve ekip arkadaşlarımızın en büyük arzusu” dedi.

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