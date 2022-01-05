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Hentbolda milli maçın ardından

05.01.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç: - "İnşallah 3 galibiyet daha alıp, bu grubu birinci olarak tamamlayacağız" - A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay: - "Ufak tefek hatalarımıza rağmen güzel bir maç ortaya koyduk"

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 3. maçında ağırladığı Belçika'yı 30-25 yenen A Milli Erkek Takımı'nın başarılı bir mücadele sergilediğini söyledi.

Müsabakanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Uğur Kılıç, güzel bir karşılaşma izlediklerini kaydetti.

Kastamonu'da ilk milli maçlarını oynadıklarını aktaran Kılıç, "Kastamonu seyircisine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Sahada sporcularımız terlerinin son damlasına kadar mücadele etti. İnşallah 3 galibiyet daha alıp, bu grubu birinci olarak tamamlayacağız." diye konuştu.

Kastamonu'da çok iyi bir organizasyon olduğunu anlatan Kılıç, "Salon tamamen doluydu. Bir bu kadar daha olsa dolacaktı. Kastamonu bir hentbol şehri. Bu galibiyeti sonuna kadar onların enerjisine hediye ediyoruz. Kovid-19 ortamında maçlar yapılıyor. Buradan sonra Belçika'ya eksiksiz gidip, oradan galibiyetle dönmek istiyoruz. Sporcularımıza ve teknik ekibimize sonuna kadar inanıyorum. Çok yetenekli ve istekli bir takımımız var." ifadelerini kullandı.

- Halay: "Güzel bir maç ortaya koyduk"

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, kendilerine verdikleri destek için Kastamonu halkına teşekkür etti.

Seyircinin desteğini hep arkalarında hissettiklerini anlatan Kılıç, "Mükemmel bir ortam vardı. Seyirciler oyundan düştüğümüz anda destekleriyle bizi tekrar maça ortak ettiler. Bize destek anlamında çok güzel bir performans gösterdiler. Bu galibiyetin yüzde 50'si bizimse, yüzde 50'si de seyircinin. Ufak tefek hatalarımıza rağmen güzel bir maç ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika deplasmanında kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getiren Kılıç, "Belçika'da da böyle bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Oradan güzel bir galibiyetle döneceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Milli hentbolcu Alperen Pektaş ise yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir taraftar vardı. Çıktığımızda tüylerimiz diken diken oldu. Holde maçın hakemiyle bir diyaloğumuz oldu. Hakem 'İçerisi inanılmaz. Maç nasıl bitecek bilmiyorum.' dedi. Ben de ona, 'Sakin olun, burası Türkiye. Bir sıkıntı olmaz.' dedim. Bu şekilde taraftar kitlesinin tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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