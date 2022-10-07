Hentbolda Türk kadın takımları, Avrupa kupalarında mücadele edecek

Kadın hentbolunda Türk takımları, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda mücadele verecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kastamonu Belediyespor, gruptaki 4'üncü maçında yarın Norveç'in Storhamar Handball Elite takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Hamar kentindeki Boligpartner Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Yalıkavak, Kadınlar EHF Avrupa Ligi ikinci turunda Danimarka'nın Nyköbing Falster HB takımını konuk edecek. Karşılaşma, 9 Ekim Pazar günü Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de start alacak.

Konyaaltı Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Yunanistan'ın A.E.S.H. Pylea takımını ağırlayacak. Maç, Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda 14 Ekim Cuma günü saat 18.00'de oynanacak.

Ankara Yenimahalle Belediyespor ise EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turunda İtalya'nın Jomi Salerno takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Salerno Palapalumbo Salonu'nda 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

