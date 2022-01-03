Hentbolda Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Hentbolda 2021-2022 sezonu Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu.
Ankara THF Spor Kompleksi'nde gerçekleşen kura çekimine kadınlarda 20, erkeklerde ise 17 takım katıldı.
Kadınlarda 22-26 Ocak'ta 4 grupta oynanacak karşılaşmalara Mardin, Sivas, Adana ve Yozgat ev sahipliği yapacak. Erkeklerde ise 24-28 Ocak'ta 4 grupta oynanacak müsabakalar, Yalova, İstanbul, Sivas ve Ordu'da gerçekleştirilecek.
İlk iki sırada yer alacak takımlar çeyrek finalist olacak.
Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle:
Kadınlar:
A Grubu (Mardin): İzmir Büyükşehir Belediyespor, Antalya Anadolu, Tekirdağspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Kızıltepe Spor Lisesi
B Grubu (Sivas): Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Aksaray Belediyespor, Sivas Belediyespor
C Grubu (Adana): Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Araç Belediyespor, İzmir Gençlik Merkezi, Beta Transformatör Adasokağı
D Grubu (Yozgat): Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor, EGO Spor, Kırşehir Belediyespor, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar.
Erkekler:
A Grubu (Yalova): Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Tokat Gençlikspor, Yalova Zirve Gençlik ve Spor
B Grubu (İstanbul): İzmir Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyespor
C Grubu (Sivas): Beşiktaş, Antalyaspor, Hatayspor, Sivas Gençlik ve Spor
D Grubu (Ordu): Spor Toto, Eskişehir Ormanspor, Mamak Belediyespor, Seyhan Belediyespor, Ordu Gençlerbirliği.
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