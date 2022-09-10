Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Kastamonu Belediyespor, Karadağ'ın Buducnost BEMAX takımına sahasında 27-40 mağlup oldu.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 13-20 Buducnost BEMAX'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Buducnost BEMAX'a 27-40 yenildi.



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