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Hentbol:EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

10.09.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor: 27 - Buducnost BEMAX: 40

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Kastamonu Belediyespor, Karadağ'ın Buducnost BEMAX takımına sahasında 27-40 mağlup oldu.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 13-20 Buducnost BEMAX'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Buducnost BEMAX'a 27-40 yenildi.

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