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  4. Hentbolun kraliçeleri Oltu’dan

Hentbolun kraliçeleri Oltu’dan

ERZURUM HABERLERİ  | 15.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Henbolda il birincisi oldu.Hentbol Genç Kızlar İl Şampiyonasında büyük başarılara imza atan Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi henbolda grup maçlarını yenilgisiz alırken yarı finale kalmaya hak kazandı.

Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Henbolda il birincisi oldu.
Hentbol Genç Kızlar İl Şampiyonasında büyük başarılara imza atan Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi henbolda grup maçlarını yenilgisiz alırken yarı finale kalmaya hak kazandı. Yarı finalde Nene Hatun Kız Lisesini yenerek finale kaldı. Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi final maçında ise Erzurum Lisesi ile karşılaştı.
Erzurum Aziziye Spor salonunda oynanan final maçında üstünlüğünü maçın başından sonuna kadar sürdüren Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erzurum Lisesini 18-7 yenerek Hentbol Genç kızlarda İl birincisi oldu.
İl birincisi olan Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Oltuluların guru oldu. Okul Müdürü Orhan Sözen, “İlçemizi ilimizde başarı ile temsil ettiler, öğretmen ve öğrencilerimi canı gönülden kutluyorum.” Dedi.

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