Hep birlikte Korona virüs denetimine çıktılar

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge doğrultusunda Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Korona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

“Koronavirüs Denetimleri” başlıklı genelge kapsamında tüm ülkede olduğu gibi Trabzon genelinde de titiz bir denetim çalışması yapıldı. Meydan bölgesinde sabah saatlerinde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından başlatılan denetimlere İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara, ilgili daire amirleri ve denetim ekibi eşlik etti.

Meydan ve Uzunsokak başta olmak üzere, şehrin işlek cadde ve sokaklarındaki tüm iş kollarına ait dükkanlara tek tek giren Vali Ustaoğlu, Başkan Zorluoğlu ve beraberlerindeki heyet; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında kapsamlı inceleme yaptı. Vali Ustaoğlu denetimler sırasında kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, özellikle mesafe kuralını ihlal eden esnafa ise uyarılarda bulundu. Gidilen tüm işletmelerde Vali Ustaoğlu’nun gördüğü eksikleri tek tek not alan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, eksiklerin yerine getirilip getirilmediği noktasında kısa süre içerisinde yeniden denetimlerde bulunacak. Ayrıca şehir genelindeki dolmuş ve taksilerde de etkin denetim gerçekleştiriliyor.

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu “Sayın Valimizin koordinasyonunda sabahın erken saatlerinden itibaren koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını yerinde görmek bakımından ciddi bir denetim gerçekleştiriyoruz. Üst düzey yöneticiler olarak bizim yaptığımız biraz görünürlük, biraz dikkat çekme ve bilinçlendirme kısmı. Şu anda Trabzon’un tüm ilçelerinde ekiplerimiz her noktada sıkı bir şekilde denetimlerini yapıyorlar. Bir günlük bir çalışma değil, bundan sonra da denetimlerimiz aynı ciddiyetle devam edecek” ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise yaptığı açıklamada il genelinde denetimlere 265 ekip ve bin 125 personelin katıldığını belirterek "Her birimiz maske mesafe ve hijyen kuralına uyarsak, pandemi ile mücadelede başarılı olacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.