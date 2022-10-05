"Hepiniz utanın" deyip açıklayınca... Alişan'a şoke eden sözler: Mezarı yaptırmak yeni mi aklına geldi

Mahsun Kırmızıgül'ün çektiği Prestij Meselesi filmine dair Seren Serengil açıklama yaparken çeşitli iddialarda bulundu. Serengil Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğünü, çöktüğünü ve bakımsız olduğunu söyledi.
Serengil açıklamasında "Hepiniz utanın, Hilmi Topaloğlu'nun mezarı çökmüş, üzerinde otlar bitmiş... Siz hâlâ adamın adını kullanıp film çekiyorsunuz. İlk önce mezarı yaptırın, oradaki adam Alişan yaptırıyor, dedi" yorumunda bulundu.
Serengil Alişan'ın mezarın bakımını yaptırdığını söyleyince Arto, Alişan'ın bu durumu şov olarak yaptırmış olacağını belirtti.
Arto açıklamasında "Kesin mahsus biliyordur orayı onunla örtüştürüp kendine kredi. 10 yıldır yaptırsaydı şimdi mi aklına geldi" yorumunda bulunarak herkesi şoke etti.
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