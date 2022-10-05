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  4. "Hepiniz utanın" deyip açıklayınca... Alişan'a şoke eden sözler: Mezarı yaptırmak yeni mi aklına geldi

"Hepiniz utanın" deyip açıklayınca... Alişan'a şoke eden sözler: Mezarı yaptırmak yeni mi aklına geldi

05.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğünü açıklarken Prestij Meselesi'ni çeken Mahsun Kırmızıgül ve ekibine de sitem ederek "Hepiniz utanın" dedi. Serengil mezarlığın bakımını Alişan'ın yaptırdığını söyleyince Arto ise Alişan hakkında şoke eden ifadeler kullandı.

Mahsun Kırmızıgül'ün çektiği Prestij Meselesi filmine dair Seren Serengil açıklama yaparken çeşitli iddialarda bulundu. Serengil Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğünü, çöktüğünü ve bakımsız olduğunu söyledi.

Serengil açıklamasında "Hepiniz utanın, Hilmi Topaloğlu'nun mezarı çökmüş, üzerinde otlar bitmiş... Siz hâlâ adamın adını kullanıp film çekiyorsunuz. İlk önce mezarı yaptırın, oradaki adam Alişan yaptırıyor, dedi" yorumunda bulundu.

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ARTO'DAN ŞOKE EDEN SÖZLER!

Serengil Alişan'ın mezarın bakımını yaptırdığını söyleyince Arto, Alişan'ın bu durumu şov olarak yaptırmış olacağını belirtti.

Arto açıklamasında "Kesin mahsus biliyordur orayı onunla örtüştürüp kendine kredi. 10 yıldır yaptırsaydı şimdi mi aklına geldi" yorumunda bulunarak herkesi şoke etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Mahsun Kırmızıgül hilmi topaloğlu
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