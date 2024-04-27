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  4. Hepsi grubunun esmer güzeli Cemre Kemer ikinci kez anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi

Hepsi grubunun esmer güzeli Cemre Kemer ikinci kez anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.04.2024 15:10
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Bir döneme damga vuran "Hepsi" grubunun esmer güzeli Cemre Kemer, grup dağıldıktan sonra sosyal medya fenomenliğiyle yoluna devam etti. 2020'de Emre Medina ile evlenen ve Karla adında bir kızı bulunan Cemre Kemer ikinci kez anne oldu. Ünlü isim oğluna bakın hangi ismi verdi.

Hepsi grubunun esmer güzeli Cemre Kemer ikinci kez anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 2020'nin Aralık ayında uzun süre aşk yaşadığı Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.

Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan Kemer, kızları Karla'yı 2021'in Temmuz ayında kucağına almıştı.

KEMER 2

Ünlü şarkıcı, yaklaşık 9 ay önce kızıyla birlikte paylaştığı fotoğrafına; "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" notunu düşerek yeniden hamile olduğunu duyurmuştu.

cemre kemer paylaşım

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Cemre Kemer ikinci kez anne oldu. Oğluna Kerim adını veren ünlü isim aile pozunu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Kemer'e 'Maşallah', 'Sağlıkla büyüsün', 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

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Cemre Kemer sosyal medya fotoğrafı
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