OnlyFans modeli Merve Taşkın 'Cinsellik korkum var' diyerek açık açık anlattı! 'Ayakkabımı yalamak, sakızımı çiğnemek istiyorlar'

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiası ile yargılandığı davada beraat etmiş, kısa süre ülkeden ayrılıp geri dönmüştü. Onlyfans fenomeni kazancıyla da uzun süre konuşulmuştu.

Merve Taşkın, Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını ancak yaşadığı hayat için bu kazancın en az 1 milyon dolar olması gerektiğini söylemişti.

'CİNSELLİK BENİM İÇİN...'

Her açıklaması olay olan OnlyFans modeli Gökhan Çınar’ın Katarsis programına konuk oldu. Cinsel yaşamnına dair soruları açık açık yanıtlayan Taşkın; 'Oldum olası normal insanlar gibi sekse karşı çok ısınamadım. Kimse inanamayacak ama kendi iç dünyamda seks benim için çok gerekli bir şey değil. İçimden gelmiyor' dedi.

'ÇİĞNEDİĞİM SAKIZI...'

Gökhan Çınar OnlyFans modeline merakla soracağım 'insanlar ne istiyor?' dedi. Taşkın bu soruya şöyle cevap verdi; 'Çorap almak isteyen oluyor, iç çamaşırı almak istiyor, giydiğim ayakkabıyı yalamak isteyen oluyor, çiğnediğim sakızı almak isteyen oluyor, kimi normal görüşmek istiyor kimisi de benim başka bir erkekle yaşadığım cinselliği görmek istiyor' diyerek yanıt verdi.

'BEN TEŞHİRCİYSEM...'

Gökhan Çınar bu açıklamanın üzerine 'Sen bir teşhirci olduğunu düşünüyor musun?' diye sordu. Taşkın ise; 'Bizim toplumumuz çok mu ahlaklı? Haberlerde gördüğümüz şeyler. Bakmak istiyorlar ve ben bunu zorla yapmıyorum. Ben teşhirciysem maruz kalmak istiyorlar' dedi.