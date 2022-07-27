Hepsiburada ile Apple arasında "Eskiyi Yenile" iş birliği

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada ve Apple, telefonlarını yenilemek ve yeni bir iPhone 13 sahibi olmak isteyenler için kampanya başlatıyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Apple’ın Türkiye’de ilk kez bir e-ticaret markasıyla yaptığı iş birliğiyle, eski ürünler "Eskiyi Yenile" hizmeti aracılığıyla Hepsiburada güvencesi altında yenileriyle değiştirilebilecek. Hepsiburada, kampanyaya katılanların gönderdiği eski telefonları Hepsiburada güvencesiyle alacak ve çok özel indirimlerle yeni telefon alınmasına olanak sağlayacak.

Hizmetten yararlanmak için satın almak istenilen ürünün sayfasındaki “faydalan” butonuna tıklandıktan sonra nakit ödeme yöntemi ya da Hepsiburada hediye çekinin seçilmesi gerekiyor.

Ardından eski ürünün özellikleri ve kullanım durumuna dair sorular yanıtlanıyor. Yanıtlara göre Hepsiburada’dan ön teklif tutarı geliyor ve kullanıcı teklifi kabul etmesi halinde iletişim ve adres bilgilerini girmesi sonrası eski telefonunu Hepsiburada’ya gönderiyor.

Bu kampanyaya katılarak Hepsiburada’nın "Eskiyi Yenile" hizmeti ile eski telefonunu değiştirenler, harika filmler çekebilecekleri "sinematik mod" gibi bir çok özellik ve yeniliğe sahip yepyeni bir iPhone 13 sahibi olabilecek.

