Hepsiburada’dan randevuyla iade dönemini başlatan hizmet: “Kapıdan iade”

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, özellikle büyük şehirlerde zorlu olabilen ürün iadesi işleminde de kullanıcılarının hayatını kolaylaştırırken, “Kapıdan İade” hizmetiyle, online alışveriş sürecini, iade konusunda da çok daha hızlı ve kolay bir hale getiriyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, firma, müşterilerinin beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda online alışveriş deneyimini en üst düzeye çıkaracak yenilikçi hizmet modelleri geliştirmeye devam ediyor.

Hepsiburada, salgın döneminde özellikle de büyükşehirlerde hayli zorlu olabilen ürün iade sürecinde de kullanıcılarının hayatın çok daha kolaylaştırmak için hayata geçirdiği “Kapıdan İade” hizmeti ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Hepsiburada, yeni “Kapıdan İade” hizmeti ile, müşterilerinin satın aldıkları ürünü kargo şubesine gitmeden kolayca iade edebilmelerine olanak tanıyor. Normal şartlarda e-ticaret alışverişlerinde, satın aldıkları ürünü iade etmek isteyen müşterilerin paketi geri göndermek için kargo şubelerine gitmeleri gerekiyor. Oysa bu başlı başına efor gerektiren ve içinde bulunulan salgın döneminde risk oluşturan bir süreç. Özellikle İstanbul gibi bir büyükşehirde yaşayanlar için işten ya da evden çıkıp trafiğe girip uygun kargo şubesini bulmak uzun zaman alabiliyor. “Kapıdan İade” hizmetinde HepsiJET, müşterilerin istedikleri gün içerisinde ve seçtikleri konumdan paketi doğrudan teslim alarak satıcıya geri ulaştırıyor. Ürün nasıl satın alındıysa iadesi de benzer şekilde yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, müşterilere daha fazla alternatif sunarak hayatlarını kolaylaştırdıklarının altını çizerek, şunları aktardı:

"Hem satış öncesi hem de satış sonrası süreçlerimizi sadeleştiriyor ve müşterilerimiz için daha kolay hale getiriyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz teslimat ve iade seçeneklerini her geçen gün çoğaltarak yeni alternatifler oluşturuyoruz. Kapıdan İade hizmetimiz de müşterilerimizin ürünlerini satın aldıkları şekilde kargo şubesine gitmeden iade edebilmelerini sağlıyor. Pandemi döneminde, bu hizmetimizle 1 yıl içerisinde müşterilerimizin 57 yıla denk gelen 500 bin saatlik zaman tasarrufu yapmalarını sağladık. Müşterilerimizin Hepsiburada’dan en uygun fiyatlarla, en hızlı teslimat ve en kolay iade seçenekleriyle alışveriş deneyimlerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz."

