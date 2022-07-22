Hepsiemlak İngilizce dil desteği ile küresel yatırımcılara hizmet veriyor

İSTANBUL (AA) - Emlak alım, satım ve kiralama işlemlerinin online adresi olan ve 16 yıldır Türkiye’de sektörün nabzını tutan hepsiemlak, mobil uygulamaları özelinde geliştirdiği dil desteği ile artık İngilizce olarak hizmet veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2006 yılında kurulan ve 2018 yılında dünyanın önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs’ın da yatırım desteği ile hızla büyüyen hepsiemlak, Türkiye’nin en çok tercih edilen emlak portalları arasında yer alıyor.

Dijitalleşen emlak sektöründe, gelişmeleri ve yenilikleri sistemine adapte ederek kullanıcı deneyimi sunarken, Türkiye’nin dört köşesine yayılan saha ekibi ve 200 kişiyi aşan ekibi ile her gün en yeni ilanları kullanıcılar ile buluşturuyor. Kurulduğu günden bu yana sektörde kalıcı izler bırakan marka, İngilizce dil desteği ve kullanıcı dostu menüsü ile artık globalde de gayrimenkul yatırımcılarına hizmet veriyor.

Sahip olduğu avantajlı konum sayesinde birbirinden farklı fırsatları barındıran Türkiye’nin emlak alanındaki uzmanlığı, hepsiemlak ile sınır ötesine taşınıyor.

Gayrimenkul sektöründe hem sektör profesyonellerinin hem de emlak arayışında olan kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik en iyi deneyimi yaşatan hepsiemlak, Türkiye’de satılık & kiralık ev, daire, ofis ve emlak ilanlarına hem bireysel hem de emlak ofisleri üzerinden kolaylıkla ulaşılmasını sağlıyor.

Hepsiemlak IOS, Android ve Huawei cihazlarının uygulama mağazalarından indirilebilen mobil uygulamasıyla da kolay erişim imkanı sunuyor.

