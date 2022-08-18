Hepsiemlak, mobil uygulamada "Benim İçin Bul" özelliğini hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Hepsiemlak, seçilen özelliklere en uygun konutu yüz binlerce ilan arasından bularak kullanıcılarla buluşturan "Benim İçin Bul" özelliğini devreye aldı.
Hepsiemlak açıklamasına göre, sadece mobil uygulamasında yer alan "Benim için Bul" özelliğiyle konut arayanların hayallerindeki eve ulaşmaları daha kolay hale geldi.
Gayrimenkulün özellikleri ve konumu seçildikten ve bütçe belirlendikten sonra Hepsiemlak ekibi aranılan gayrimenkulün özelliklerini doğru emlak danışmanlarına iletiyor ve binlerce seçenek içerisinden istenilen evi buluyor.
Hepsiemlak, gelişmiş web sitesi ve teknolojik altyapısıyla kullanıcılarına her zaman en iyi deneyimi yaşatmak üzerine çalışıyor.
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