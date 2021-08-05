YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

05.08.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde 24-30 Temmuz'da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu - Siirt, 100 binde 1139,94 vaka ile ilk sırada yer aldı - Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis, bir önceki haftaya göre vaka sayısı en fazla artan 5 il olarak sıralandı - Sağlık Bakanı Koca: - "Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 24-30 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son bir haftada vaka sayısının en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te arttığı bilgisini paylaşan Koca, "Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

Bakanlığın 17-23 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43'tü.

Siirt bu hafta 100 binde 1139,94 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 748,39 olarak kayıtlara geçmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandıNASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandı
PARTNERDeniz, yangının devam ettiği Bodrum'dan tatil pozu paylaşan Şeyma'ya ateş püskürdüDeniz, yangının devam ettiği Bodrum'dan tatil pozu paylaşan Şeyma'ya ateş püskürdü
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schultz, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı:Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schultz, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı:

Ankara Namaz Vakitleri 5 Ağustos Perşembe

İmsak
04:04
Sabah
05:44
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:06
Yatsı
21:38

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Perşembe

Baştürk Eczanesi
Cankaya
Beyza Eczanesi
Cankaya
Esin Kuranel Eczanesi
Cankaya
Güner Eczanesi
Cankaya
Gürbüzer Eczanesi
Cankaya
Yaman Eczanesi
Cankaya
Yeni Olcay Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.