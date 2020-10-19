Her 100 meme kanserinden 1’i erkeklerde görülüyor

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya, her 100 meme kanserinden birinin erkeklerde görüldüğünü belirtti.

Dünya genelinde her yıl Ekim ayı, Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle açıklama yapan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya, meme kanseri ile ilgili farkındalığın oluşturulması ve özellikle kadınların bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Kaya, meme kanserinin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirtti. Her 100 meme kanserinden birinin erkeklerde görüldüğünü dikkat çeken Dr. Kaya, “Meme kanseri erkeklerde de görülen bir kanser türüdür. Meme kanseri için en öncelikli yapılması gereken şey koruyucu tedavi uygulanmasıdır. Yani erken tanı meme kanserinde hayat kurtarır. 15 yaşından sonra bütün bayanlarda meme muayenesinin mutlaka yapılması gereklidir. 18 yaşından sonrada her bayanın ultrasonla meme muayenesi yapılması gerekiyor. Sonrasında herhangi bir kitle lezyon saptanırsa bunlar doktor tarafından önerilen periyodik aralıklarla takibe alınır. 40 yaşından sonrada her bayanın mutlaka mamografi ve ultrason muayeneleri yapılması gerekir. Bu muayene yıllık olarak periyodik olarak takip edilmesi gerekiyor. Meme dokusundaki lezyonların tümöral bir lezyon mu yoksa iyi huylu bir lezyon mu farkına varılması sağlanıyor. Erkeklerde de meme dokusunda oluşan her hangi bir şişlik, kızarıklık ve akıntı görülmesi durumunda mutlaka genel cerrahi doktoru tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Meme kanserinde erken tanı konulduğu zaman tedavisi çok daha iyi sonuçlar vermektedir. İleri evrede tanı konulan memem kanserlerinde yine cerrahi radyo terapi ve kemoterapi gibi tedaviler uygulanmaktadır” dedi.