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Her an açıklanabilir! Eyüpspor ile harika işlere imza atan Arda Turan'ın yeni takımı neredeyse belli oldu! İş imzaya kaldı...

Eyüpspor ile oldukça başarılı işlere imza atan Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor... 38 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezonda Türkiye'den ayrılması beklenirken, yeni adresi de büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Her an açıklanabilir! Eyüpspor ile harika işlere imza atan Arda Turan'ın yeni takımı neredeyse belli oldu! İş imzaya kaldı...
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u çalıştıran ve İstanbul ekibi ile oldukça başarılı işlere imza atan Arda Turan için ayrılık söylentileri sürmeye devam ediyor.

HT Spor'da yer alan habere göre; İsmi birçok kulüp ile anılan 38 yaşındaki çalıştırıcı, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'le büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İMZA AŞAMASINA GELİNDİ

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İşin imza aşamasına kadar geldiği belirtilirken, anlaşmanın tamamlanması halinde gelecek sezondan itibaren genç teknik direktör Shakhtar Donetsk'i çalıştıracak. Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, 2023 yılından bu yana Eyüpspor'u çalıştırıyordu.

81 MAÇTA 44 GALİBİYET

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Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ilk sezonunda Süper Lig'e çıkamadı. Ertesi yıl ligi lider tamamlayan İstanbul temsilcisi Süper Lig'e yükseldi. Eyüpspor'un başında 81 maça çıkan Turan, bu karşılaşmalarda 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 23 yenilgi elde etti.

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Süper Lig Eyüpspor Shakhtar Donetsk Arda Turan son dakika imza
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