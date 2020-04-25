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Her astım atağı akciğeri vurabilir

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.04.2020 11:26 | Son Güncelleme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Alerji Bölümü'nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu: - "Astımlı hastaların kortizon içeren inhaler tedavilerini almayarak hekim kontrolü dışında ilaçlarını bırakması, şikayetlerinin artmasına ve çok ciddi astım atağına sebep olabilir. Her astım atağı akciğer fonksiyonlarınızın kaybına yol açabilir"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Alerji Bölümü'nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, "Astımlı hastaların kortizon içeren inhaler tedavilerini almayarak hekim kontrolü dışında ilaçlarını bırakması, şikayetlerinin artmasına ve çok ciddi astım atağına sebep olabilir. Her astım atağı akciğer fonksiyonlarınızın kaybına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Nacaroğlu, tüm dünyada astımın tedavisi ve takibi konusunda kılavuz yayımlayan Global Initiative for Asthma (GINA) küresel girişiminin bilgilerine dayanarak, astım hastalarının bu durum içinde nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemine ek, bahar mevsiminde çoğalan polenler nedeniyle astım şikayetlerinde artış öngördüklerini belirten Nacaroğlu, bu dönemde astımlı kişilerin Kovid-19 salgını sırasında kontrol edici inhaler ilaçlarını (kortizon içeren) almaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Nacaroğlu, "Hasta uzun süredir ağızdan kortizon alıyorsa bunun aniden kesilmesi de çok tehlikeli olabilir. Takip eden hekimi ile görüşmeden hiçbir ilacını kesmemelidir. Şu an için inhale kortikosteroidlerin Kovid-19 bulaşma riskini artırdığına dair henüz hiçbir kanıt bulunmuyor. Akut ataklarda nebülizasyon tedavisi kullanılmamalıdır. Diğer hastalara ve sağlık personeline Kovid-19 bulaşma riskini artırabilir. Acilde ara parça ile ölçülü doz inhalerler tercih edilirken, bu parçaların hepsi kişiye özel olarak ayarlanmalıdır. Acilde akut tedavisi yapılan astımlı hastanın tedavisi, evde kişileştirilmiş astım eylem planı oluşturularak devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

- "Rutin solunum fonksiyon testi, virüs yayılımını önlemek için ertelenmelidir"

Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, hekimlerin uygun gördüğü şekilde ilaçların alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Astım atağı sırasında hastalar kısa süreli ağızdan kortizon alarak daha ağır ataklar önlenebilir. Nadir durumlarda hastalar inhale tedavileri ile birlikte uzun süreli, ağızdan steroid tedavisi alabilir. Bu tedavi ağır atak riski olan bu grup hastalarda mümkün olabilecek en düşük dozda verilir. Ayrıca, ağır astımlılarda steroidlerin dozunu azaltabilmek için biyolojik ajan alan olguların tedaviye devam etmeleri gereklidir. Çünkü astım için verilen biyolojik tedavilerin immüniteyi baskıladığına dair hiçbir kanıt yoktur.

Astımlı hastaların kortizon içeren inhaler tedavilerini almayarak hekim kontrolü dışında ilaçlarını bırakması, şikayetlerinin artmasına ve çok ciddi astım atağına sebep olabilir. Her astım atağı akciğer fonksiyonlarınızın kaybına yol açabilir. "

Kovid-19 salgını sırasında özellikle astım şikayetlerinin başlamasına yol açacak ortamlardan uzak durulmasını tavsiye eden Nacaroğlu, "Toz, polen, hayvan tüyü, nem, küf, keskin koku ve alerjik gıdalardan uzak durmalısınız. Rutin solunum fonksiyon testi, virüs yayılımını önlemek için ertelenmelidir. Mutlaka yapılması gerekliyse yeterli enfeksiyon önlemleri alınmalı." değerlendirmelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Medipol

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