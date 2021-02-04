Her beş ölümden birinin nedeni kanser

Türkiye’de her beş ölümden birinin sebebi olan Kanserden korunmada erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünde kanseri yenen hastaların fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi düzenledi. Sağlık çalışanlarının sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ederek katıldığı serginin açılışını İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür yaptı. Türkiye’de meme, kalın bağırsak (kolorektal) ve rahim ağzı (serviks) kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütüldüğünü söyleyen Hülür, " Ulusal kanser tarama standartlarına göre; 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV/DNA testi ile rahim ağzı (serviks) kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadınlara ve erkeklere 2 yılda 1 GGK testi ile kalın bağırsak (kolorektal) kanseri taraması yapılmaktadır.’’ diyerek vatandaşları erken teşhisin önemi konusunda tekrar bilgilendirdi." dedi.

Antalya’daki Kanser Tarama Merkezlerimiz konusunda hatırlatmada bulunan Dr.Hülür, ’’ İlimizde kanser tarama programları 1. Basamak sağlık kuruluşları olarak belirlenen Aile Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM’ler) uygulanmaktadır. Antalya İlimizde; Alanya, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Manavgat ve Finike İlçelerimizde Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde 7 KETEM birimimiz bulunmaktadır. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinde kanser tarama biriminde kanser tarama programları uygulanmakta ve kanser tarama tırında kanser tarama faaliyetleri yürütülmektedir.’’diye konuştu

