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Her gece pencereye gelen röntgenci genç kızın kabusu oldu

İHA İHA
27.03.2024 12:07
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Denizli’de hemen her gece pencereye gelen tacizci, üniversiteli genç kızın kabusu oldu.

Yaklaşık 2 aydır devam eden taciz nedeniyle gözüne uyku girmeyen genç kız, 3 yıldır yaşadığı evden taşınmak zorunda kaldı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi’nde bulunan bir apartta meydana geldi. İddiaya göre; Pamukkale Üniversitesinde okuyan S.Y. (20), pencereden kendisini izleyen bir kişiyi görünce paniğe kapılarak, durumu ailesine haber verdi. Sonrasında apart sahibinden yardım isteyen genç kız, güvenlik kameralarını birlikte incelediklerinde karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Şüphelinin yaklaşık 2 ay boyunca hemen hemen her gece, pencerenin önüne gelerek perdede kalan boşluktan genç kızın odasını izlediği tespit edildi.

ÇAREYİ TAŞINMAKTA BULDU

Güvenlik kamerası kayıtlarını ev sahibiyle birlikte karakola teslim eden genç kız, korkulu rüyası halinde gelen röntgenciden şikayetçi oldu. Yaşadığı korku nedeniyle uyuyamaz hale gelen S.Y., çareyi evden taşınmakta buldu. Kamera kayıtlarından eşkâli belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BİRİLERİ GELİNCE PANİĞE KAPILMIŞ

Öte yandan, genç kızın korkulu rüyası haline gelen röntgencinin yaklaşık 2 ay devam eden tacizleri, apartın güvenlik kameralarına yansıdı. Hemen her gece gece yarısından önce S.Y.’nin kaldığı zemin kattaki dairenin önüne gelen şüphelinin, pencereye yaklaşarak içeriyi izlediği, yoldan birileri geçince panikle uzaklaşarak sonra tekrar gelip izlemeye devam ettiği anlar görüntülerde yer aldı.

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