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Her gittiği evde ayrı bir hikayeye şahit oldu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 24.04.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere gönüllü olarak destek veren Demet Ünal, 200 engelliye tekerlekli sandalye dağıttı.Kahramanmaraş Adliyesi’nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan 48 yaşındaki Demet Ünal, engelli bireylere ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olabilmek için 10 yıldır aralıksız çaba sarf ediyor.Kanser hastası bir mahkumun, yatalak annesi için tekerlekli sandalye istediğini karşılayan ve bu durumdan etkilenen Ünal, daha fazla engelliye yardım etmek için 2010 yılında bu yola çıktığını belirtti.Her gittiği evde ayrı bir hikayeye şahit olduğunu söyleyen Ünal, “Engellilere umut olmak için mavi kapak topladığımı duyan komşularım, iş arkadaşlarım, mahkumlar ve akrabalarımda biriktirdiği kapakları bana ulaştırmaya başladı.

Kahramanmaraş’ta engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere gönüllü olarak destek veren Demet Ünal, 200 engelliye tekerlekli sandalye dağıttı.
Kahramanmaraş Adliyesi’nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan 48 yaşındaki Demet Ünal, engelli bireylere ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olabilmek için 10 yıldır aralıksız çaba sarf ediyor.
Kanser hastası bir mahkumun, yatalak annesi için tekerlekli sandalye istediğini karşılayan ve bu durumdan etkilenen Ünal, daha fazla engelliye yardım etmek için 2010 yılında bu yola çıktığını belirtti.
Her gittiği evde ayrı bir hikayeye şahit olduğunu söyleyen Ünal, “Engellilere umut olmak için mavi kapak topladığımı duyan komşularım, iş arkadaşlarım, mahkumlar ve akrabalarımda biriktirdiği kapakları bana ulaştırmaya başladı. En ufak çocuktan, en yaşlı hastalara kadar tekerlekli sandalye götürdüm. Okullardan, lokantalardan, pastanelerden, çuval çuval kapak gelmeye başladı. Tabi ki bu süreçte sadece tekerlekli sandalye dağıtmıyordum; ihtiyacı olanları giydiriyor, öğrencilere burs veriyor ve ev eşyası dağıtıyordum. Onların mutluluğu bizlere yetiyor. Bizler elimizden geldiğince engelli kardeşlerimizin ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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