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Her hafta farklı bir konuyu uzmanıyla birlikte değerlendirecekler

MANİSA HABERLERİ  | 02.06.2020 12:17 | Son Güncelleme

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı Ayberk Aloğlu, kablo TV üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında her hafta konusunda uzman bir kişiyle farklı konuları ele alarak değerlendirmelerde bulunacak.Manisa ve bölge illerindeki üreticilerden oluşan Ege İhracatçılar Derneğinin ihracat ve ticaretin yanı sıra, sosyal faaliyet ve kamu yararına da çalışmalarına önem vermeyi amaç edindiğini kaydeden EGEİD Başkanı Ayberk Aloğlu, “Çarşamba gününden itibaren Manisa ve İzmir’de Kablo TV platformunda yayınına başlayan yerel televizyonumuz ETV Manisa ile her hafta bir konuyu ele alıp, konusunun uzmanıyla değerlendireceğiz.

Her hafta farklı bir konuyu uzmanıyla birlikte değerlendirecekler

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı Ayberk Aloğlu, kablo TV üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında her hafta konusunda uzman bir kişiyle farklı konuları ele alarak değerlendirmelerde bulunacak.
Manisa ve bölge illerindeki üreticilerden oluşan Ege İhracatçılar Derneğinin ihracat ve ticaretin yanı sıra, sosyal faaliyet ve kamu yararına da çalışmalarına önem vermeyi amaç edindiğini kaydeden EGEİD Başkanı Ayberk Aloğlu, “Çarşamba gününden itibaren Manisa ve İzmir’de Kablo TV platformunda yayınına başlayan yerel televizyonumuz ETV Manisa ile her hafta bir konuyu ele alıp, konusunun uzmanıyla değerlendireceğiz. Sosyal sorumluluk noktasında üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Her hafta yeni bir konuyu alanındaki uzman ve rehberlerle devam ettireceğiz. Örneğin üniversite ve orta öğrenim sınavlarında öğrencilerin yapması gerekenler, ana okul öğrencilerinin aile fertleriyle ilişkileri, verimli ders çalışma metotları, matematikte pratik bilgiler, tarihte bilinmesi gerekenler, yabancı dillerin hayatımızdaki önemi ve hızlı öğrenme metotları, meslek tanıtımları, ihracatın ülkeler için önemi ve ürün ihracatının yolları, dünya pazarlarının önemi ve pazar tanıtımları, dünya üzerinde tarımın önemi ve iyi tarımın metotları, kooperatifleşme, e-Ticaret, e-İhracat, bilişim zirveleri gibi bir çok konuda seminerlerle başlayacağız. Vatandaşlarımız da arzu ettikleri eğitimler konusunda fikir verirlerse, o konunun Manisa’daki uzmanlarıyla, ekran karşısında, eğitime karşı vefa borcumuzu ödemeye çalışacağız. Bu projemizin gerçekleşmesine destek veren ve emeği geçen herkese şimdiden şükranlarımızı sunarız.” dedi.

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İkindi
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Akşam
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Derman Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Eren Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Kaptan Oğlu Eczanesi
Akhisar
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