YURTHABER
  4. “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası 6 Şubat’ta tamamlanacak

“Her İlmek Bir Yürek” kampanyası 6 Şubat’ta tamamlanacak

MALATYA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Malatya’da başlatılan “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası 6 Şubat’ta tamamlanacak.Malatya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ile Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Suriye’nin İdlib şehrine düzenlenen saldırılar nedeniyle şehir merkezinde veya kırsala göç etmek zorunda kalan, çetin kış şartlarında soğuk hava ve sular altında yağmur ve çamur içerisindeki alanlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için kampanya başlatıldı.

“Her İlmek Bir Yürek” kampanyası 6 Şubat’ta tamamlanacak

Malatya’da başlatılan “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası 6 Şubat’ta tamamlanacak.
Malatya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ile Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Suriye’nin İdlib şehrine düzenlenen saldırılar nedeniyle şehir merkezinde veya kırsala göç etmek zorunda kalan, çetin kış şartlarında soğuk hava ve sular altında yağmur ve çamur içerisindeki alanlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için kampanya başlatıldı. Her sabah daha zor bir güne uyanan, soğuk ve açlıkla savaşan kardeşlerimizin çilesini bir nebze de olsa dindirmek için ihtiyaç sahibi çocuk ve bebekler için farkındalık oluşturmak maksadıyla ’Her İlmek Bir Yürek’ kampanyası başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.
Kampanyayı organize eden Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Koordinatörü Vaiz Betül Doğan, “Soğuk kış şartlarından korunmak için yardımlarımızı bekleyen ve soğuktan titreyen bebek ve çocukları yalnız bırakmamak için mağdur ve mazlumları hiçbir zaman yalnız bırakmayan Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerimizin desteğiyle şu anda bebek ve çocukların en büyük gereksinimlerinden olan atkı, bere, yelek, hırka, bebek battaniyesi gibi el işleri yapılacaktır” dedi. Hazırlanan el işlerinin, 6 Şubat 2020 tarihine kadar Beşkonaklar’da hizmet veren Müftülük bünyesindeki Aile ve Dini Rehberlik Merkezi’ne teslim edilmesini istediklerini bildiren Doğan, yapılan el işlerinin İdlib şehrindeki ihtiyaç sahibi çocuk ve bebeklere gönderileceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Malatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandıMalatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı
Yeşilyurt Belediyespor geriye düştüğü maçı çevirdiYeşilyurt Belediyespor geriye düştüğü maçı çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Bu kez asfaltı değil, iyiliği kazıdılar

Bu kez asfaltı değil, iyiliği kazıdılar

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Malatya Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:42
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:02

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Büşra Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Doğanşehir’de proje ofisi açıldı

Doğanşehir’de proje ofisi açıldı

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı

Malatya'da kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Malatya'da kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.