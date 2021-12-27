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Her mevsim eşsiz güzellikler sunan Muradiye Şelalesi kısmen dondu

27.12.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her mevsim eşsiz güzellikler sunan Muradiye Şelalesi kısmen dondu

Van'ın Muradiye ilçesindeki doğa harikası Muradiye Şelalesi, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Her mevsim farklı manzaraya bürünerek binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken şelale, kış aylarında da güzel görüntüsüyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü ilçede, Bendimahi Çayı üzerinde yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelalenin bir kısmı, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Bölgeye gelen fotoğraf ve doğa tutkunları, soğuk havaya aldırış etmeden ortaya çıkan eşsiz manzarayı izledi, fotoğraf çekti.

Fotoğraf tutkunu Metin Akarsu, AA muhabirine, ilkbahar ve yaz mevsiminde gezdiği şelaleyi kışın da görme şansı bulduğunu söyledi.

Buz tutan şelaleyi fotoğrafladıklarını aktaran Akarsu, "Arkadaşlarımızla şelaleyi fotoğraflama imkanı bulduk. Çektiğimiz kareler arşivlerimizde yer alacak. Muradiye Şelalesi görülmesi gereken Van'daki güzide mekanlardan birisi." dedi.

Okul öncesi öğretmeni Emine Galiç Şengöz de Halk Eğitimi Merkezindeki fotoğrafçılık kursuna katıldığını belirterek, "Bugün kursiyer arkadaşlarımla beraber Muradiye Şelalesi'ne geldik. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı bir güzel. Bütün doğa tutkunlarını bekliyoruz." diye konuştu.

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