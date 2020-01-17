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  4. Her öğrenci için bir fidan dikildi

Her öğrenci için bir fidan dikildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Adıyaman’da yeni açılan Pınar Anaokulu bahçesine her öğrenci için bir fidan dikildi.Pınar Anaokulu tarafından hazırlanan “Pınarın minikleri dikili ağacın, geleceğe nefesin olsun” projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Adıyaman’da yeni açılan Pınar Anaokulu bahçesine her öğrenci için bir fidan dikildi.
Pınar Anaokulu tarafından hazırlanan “Pınarın minikleri dikili ağacın, geleceğe nefesin olsun” projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Çam ve meyve fidanlarını Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Okul Müdürü Mine Dolgun ve eğitimciler öğrenciler ile birlikte dikti. Okul bahçesine 35 adet fidan dikildi.
Okul Müdürü Mine Dolgun, proje kapsamında okul bahçesine her öğrenci için bir fidan diktiklerini belirterek, amaçlarının çocuklara doğa sevgisini küçük yaşta vermek, çevreci bireyler yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

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