Her sabunun faydası farklı

Kimyasal kullanılmadan yapılan kalıp sabunlar birçok derde deva oluyor

Günümüzde temizlik ürünlerinin birçok çeşidini piyasada bulmak mümkün. Ama geneli fabrikasyon ve içinde birden çok kimyasal madde barındırıyor. Doğal ham maddelerle yapılan sabunlar ise hijyen sağlamalarının yanında egzamadan, saç dökülmesine kadar bir çok sağlık sorununa deva olabiliyor. Özellikle hassas cilde sahip insanların tercih ediyor.

Konuyla alakalı konuşan aktar Selim Doruk “ Müşterilerimizin sorunlarına önerdiğimiz sabunlar farklılık gösteriyor, mesela sivilce ve egzama için kükürtten yapılan sabunu öneriyoruz. Onun dışında kuru saçlar için zeytinyağlı, erkeksi dökülmeler için sarımsak yağlı sabunları önerebilirim. Tabii bu saydıklarım sadece bir kaçı, dükkânımda toplam iki yüz çeşit sabun bulunmakta ve bunların her biri farklı sorunlar için fayda sağlayabilir” dedi.

“Her sabun her insana aynı faydayı gösteremeyebilir”

İşletme sahibi Doruk, doğru sabunun herkes için farklı olduğunu söylerken, “Bazen aynı aynı sorun için alınan sabun bir insanda işe yararken diğeri aynı verimi alamayabilir. Ama kendi sabununu bulan insanlar tekrar tekrar o sabun için bize geliyorlar” diyerek konuyla alakalı öneriler de bulundu.

