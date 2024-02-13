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  4. Her sahnesi olay oldu! Özgür Demirtaş'tan Kızıl Goncalar yorumu gecikmedi

Her sahnesi olay oldu! Özgür Demirtaş'tan Kızıl Goncalar yorumu gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 07:31 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren Kızıl Goncalar dizisi her sahnesiyle olay olmuştu. RTÜK tarafından inceleme altına alınan dizi yeniden yayın hayatına başladı. Son bölümüyle büyük beğeni toplayan diziye Özgür Demirtaş'tan yorum gecikmedi.

Her sahnesi olay oldu! Özgür Demirtaş'tan Kızıl Goncalar yorumu gecikmedi

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümden itibaren büyük ses getirdi. Her sahnesi dikkat çeken dizi RTÜK tarafından inceleme altına alındı ve FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti.

Yeni bölümleri yeniden verilmeye başlanan dizinin son bölümü yine çok konuşuldu. Kızıl Goncaların'ın son bölümünde Cüneyd'i tedavi eden Levent'in babası Suavi'ye geçmiş olsun dilemek için tarikattan onlarca insan eve ziyarete gitti.

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Ziyaret sırasında Levent ve Cüneyd'in ailesi aralarında tartışırken televizyonda şehit haberi geçti. Suavi de aralarındaki tartışmaya dalıp habere gereken önemi vermediklerini, şehitler için de dua etmelerini istedi.

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O SAHNE GÜNDEM OLDU

'Siz münakaşa ederken ajansta yedi askerimiz şehit oldu geçti. Onu duymadınız. Siz bana dua etmeye geldiniz sağ olun eksik olmayın. Sizden ricam şehitlerimiz için edin duanızı.' sözleri herkesi duygulandırdı.

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Dizideki diyaloglar ve konuları ele alış biçimi büyük beğeni toplarken oyuncuların da başarılı performansı sosyal medyada takdir topluyor. Kızıl Goncalar'ın her sahnesi gündem olurken Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan yorum gecikmedi.

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Demirtaş, dizide Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nu övdü. Demirtaş; 'Kızıl Goncalar çok güzel dizi. Mert Yazıcıoğlu muazzam oynuyor' ifadelerini kullandı.

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Mert Yazıcıoğlu Özgür Demirtaş Kızıl Goncalar Özcan Deniz ele
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