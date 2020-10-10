Her şey Acarmantaşlı öğrenciler için

Adana’nın Kozan İlçesinde Acarmantaş İlk ve Ortaokulunda kış hazırlığı başladı.

Pandemi nedeniyle uzun süredir okullarına gelemeyen öğrencilerini özleyen Acarmantaş İlk ve Ortaokulu Okul Müdürü Ahmet Sönmez ve okulun öğretmenleri, öğrenciler gelmeden kış hazırlığına başladılar.

Okul öğrencilerinin daha rahat ve ferah bir ortamda derslerine çalışabilmeleri için okul çevresinde temizlik yapan okul idaresi, binanın boya badana işini de kendi imkanları ile gerçekleştirdiler. Yine okulun bahçesinde bulunan ve büyüyen ağaçlardan da odun elde eden okul idaresi öğrencilerin kış aylarında üşümemeleri ve sıcak bir ortamda ders çalışmaları için seferber oldular. Okul Müdürü Ahmet Sönmez ve okulun öğretmenlerinin azim ve gayretle çalıştığını gören köylüler ise Müdür Sönmez ve öğretmenlerine teşekkür ederek okul idaresine yardımcı oldular.

Okul Müdürü Ahmet Sönmez, pandemi nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrencilerini çok özlediklerini ve okullarına başlayacak olan öğrencilerini dört gözle beklediklerini ifade etti.

