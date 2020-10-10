YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Her şey Acarmantaşlı öğrenciler için

Her şey Acarmantaşlı öğrenciler için

ADANA HABERLERİ  | 10.10.2020 16:07 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan İlçesinde Acarmantaş İlk ve Ortaokulunda kış hazırlığı başladı.Pandemi nedeniyle uzun süredir okullarına gelemeyen öğrencilerini özleyen Acarmantaş İlk ve Ortaokulu Okul Müdürü Ahmet Sönmez ve okulun öğretmenleri, öğrenciler gelmeden kış hazırlığına başladılar.Okul öğrencilerinin daha rahat ve ferah bir ortamda derslerine çalışabilmeleri için okul çevresinde temizlik yapan okul idaresi, binanın boya badana işini de kendi imkanları ile gerçekleştirdiler.

Adana’nın Kozan İlçesinde Acarmantaş İlk ve Ortaokulunda kış hazırlığı başladı.
Pandemi nedeniyle uzun süredir okullarına gelemeyen öğrencilerini özleyen Acarmantaş İlk ve Ortaokulu Okul Müdürü Ahmet Sönmez ve okulun öğretmenleri, öğrenciler gelmeden kış hazırlığına başladılar.
Okul öğrencilerinin daha rahat ve ferah bir ortamda derslerine çalışabilmeleri için okul çevresinde temizlik yapan okul idaresi, binanın boya badana işini de kendi imkanları ile gerçekleştirdiler. Yine okulun bahçesinde bulunan ve büyüyen ağaçlardan da odun elde eden okul idaresi öğrencilerin kış aylarında üşümemeleri ve sıcak bir ortamda ders çalışmaları için seferber oldular. Okul Müdürü Ahmet Sönmez ve okulun öğretmenlerinin azim ve gayretle çalıştığını gören köylüler ise Müdür Sönmez ve öğretmenlerine teşekkür ederek okul idaresine yardımcı oldular.
Okul Müdürü Ahmet Sönmez, pandemi nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrencilerini çok özlediklerini ve okullarına başlayacak olan öğrencilerini dört gözle beklediklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan eski polislerden 8'ine daha adli kontrol
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan eski polislerden 8'ine daha adli kontrol

Adana Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:35
Öğle
12:31
İkindi
15:44
Akşam
18:17
Yatsı
19:31

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Arıkan Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Adana'da Polis Otosuna Silahlı Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı (4)
Adana'da Polis Otosuna Silahlı Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı (4)
HASTANEDE HAMİLE DOKTORA SALDIRI
HASTANEDE HAMİLE DOKTORA SALDIRI
Bakan Çelik'in Gittiği Camide Yer Kalmayınca Vatandaş Cuma Namazını Bankta Kıldı
Bakan Çelik'in Gittiği Camide Yer Kalmayınca Vatandaş Cuma Namazını Bankta Kıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.