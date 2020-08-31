Her ülkeye göre Türkiye'nin tanıtım filmi çekildi

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin turizm markasını güçlendirmek amacıyla hazırlanan tanıtım filmleri, yurt dışında hedef kitleyle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının bir yandan pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, marka ve reklam unsurları, diğer yandan da turizmin geliştirilmesine yönelik çalıştığını söyledi. Türkiye markasını hareketlendirmeye, yeni bir yüzle ve anlayışla ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Güler; inanç, kruvaziyer, kültür, spor, sağlık turizmi gibi farklı dallardaki potansiyellerin yeniden irdelenip dijital içeriğe uygun bir yapıya dönüştürüldüğünü bildirdi. Bu doğrultuda Türkiye'yi ve turizmini tanıtan filmler çektiklerini anlatan Güler, "48 film çektik ve bunun 27'si Türkiye'nin tanıtımını içeren kısa, kişinin gözünden yaşanan deneyimleri gösteren tarzda. Bunları birleştirerek ülkelerin ve bölgelerin özelliklerine göre farklı destinasyonlarla yurt dışına sunduk. Çünkü ülkelerin zevkleri ve algıları değişiklik gösteriyor." dedi.

Ülke bazlı çalışmalar yaptıklarına işaret eden Güler, Hindistan filminde düğünleri ön plana çıkardıklarını örnek gösterdi. Bu şekilde bir kişiselleştirmenin daha etkili olduğunu ifade eden Güler, "Ülkelerin iletişim dilini yakalamaya özen gösterdik. İletişim dili üzerinden tanıtım yapıldığında mesajımızın çok daha hızlı algılandığını gördük. Aksi takdirde tek bir içeriği koyduğunuzda geniş bir yelpazede anlaşılma ihtimali çok düşük oluyor." değerlendirmesini yaptı. Filmlerde Türkiye'nin renklerini, turizm destinasyonlarını, ören yerlerini, tarihi ve kültürel mirasları, bisiklet, bağ, inanç rotaları gibi turizm çeşitliliğini işlediklerini anlatan Güler, rotaları bir kişinin gözüyle göstererek yurt dışındaki bir kişinin tatile gelmeden önce gerekli bilgiye sahip olmasını sağladıklarını kaydetti. Dijital tanıtımın kitleye daha hızlı ulaştığını vurgulayan Güler, "İnsanlar artık dijital ortamda her şeyi görebiliyor. Telefonunu eline aldığında gideceği yerin özelliklerini, güzelliklerini görüyor ve yorumları okuyor. Seyahate aslında evinde başlamış oluyor." ifadelerini kullandı.