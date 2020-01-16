YURTHABER
  4. Her yerde aranıyordu

Her yerde aranıyordu

KARS HABERLERİ  | 16.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Hakkında 8 ayrı suçtan arama kararı bulunan 19 yıl 8 ay hapis cezası alan bir kişi, Kars’ta sahte kimlikle yakalandı.Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca hakkında 8 ayrı suçtan (Kasten Öldürme (2), Dolandırıcılık (2), Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Satmak (2), 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Tutuklunun Kaçması) 19 yıl 8 ay mahkumiyet kararı bulunan zanlının Merkez Bayraktar köyünde olduğu bilgisinin alındı.Bunun üzerine harekete geçen jandarma, komando timiyle birlikte zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.

Hakkında 8 ayrı suçtan arama kararı bulunan 19 yıl 8 ay hapis cezası alan bir kişi, Kars’ta sahte kimlikle yakalandı.
Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca hakkında 8 ayrı suçtan (Kasten Öldürme (2), Dolandırıcılık (2), Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Satmak (2), 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Tutuklunun Kaçması) 19 yıl 8 ay mahkumiyet kararı bulunan zanlının Merkez Bayraktar köyünde olduğu bilgisinin alındı.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma, komando timiyle birlikte zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda zanlı sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, göreve başladıAk Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, göreve başladı
BAL Ligi’nde Doğu derbisiBAL Ligi’nde Doğu derbisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Kars Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:22
Öğle
12:22
İkindi
14:50
Akşam
17:12
Yatsı
18:36

Kars Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Taha Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Termometreler eksi 19’u gördü!

Termometreler eksi 19’u gördü!

Kağızman’da barış toplantısı

Kağızman’da barış toplantısı

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

Tarım ve Peynir Müzesi restorasyon projesi onaylandı

Tarım ve Peynir Müzesi restorasyon projesi onaylandı

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.