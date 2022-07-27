YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Her yıl 1 milyonu aşkın kişi viral hepatitlere bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor

Her yıl 1 milyonu aşkın kişi viral hepatitlere bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor

27.07.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KLİMİK Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk: - "Ülkemizde de çoğu henüz tanı almamış 3,5 milyon Hepatit B hastası, 750 bin Hepatit C hastası olduğu tahmin ediliyor"

İSTANBUL (AA) - Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre tüm dünyada viral hepatit olan 354 milyon insandan yaklaşık 300 milyonunun Hepatit B veya Hepatit C ile enfekte olduğunun farkında olmadığını bildirdi.

​​​​​​​Dernekten yapılan açıklamada, hepatitin çeşitli bulaşıcı virüslerin ve ajanların neden olduğu bir karaciğer iltihabı olduğu belirtildi.

Viral hepatite yol açan 5 ana virüsün hepsinin karaciğer hastalığına sebep olduğu, bulaşma yolları, hastalığın şiddeti, coğrafi dağılım ve korunma yollarının farklılık gösterdiği kaydedilen açıklamada dünyada her yıl yaklaşık 1 milyondan fazla kişinin viral hepatitlere bağlı siroz ve karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KLİMİK Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Demirtürk, Hepatit B ve C'nin kronik hastalığa yol açan ve dünya çapında tahminen 354 milyon insanı enfekte eden en önemli iki etken olduğu belirtildi.

Demirtürk, Türkiye'de kronik hepatit B ve C enfeksiyonlarının karaciğer nakillerinin en sık nedenini oluşturduğunu kaydederek, "Günümüz koşullarında, Hepatit B için etkin bir aşının varlığı, kronik Hepatit C enfeksiyonu için ise tam kür sağlayan etkin bir tedavinin varlığı bu hastalıkların kontrol altına alınabilmesi konusunda elimizi güçlendiren iki önemli silah. Ancak ne yazık ki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre tüm dünyada viral hepatiti olan 354 milyon insandan neredeyse 300 milyonu Hepatit B veya Hepatit C ile enfekte olduğunun farkında değil. Yine her gün Hepatit B veya Hepatit C ile enfekte yaklaşık 3 bin kişi enfeksiyon veya komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde de çoğu henüz tanı almamış 3,5 milyon Hepatit B hastası, 750 bin Hepatit C hastası olduğu tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

- "Takip altına alınması çok önemli"

Prof. Dr. Neşe Demirtürk, viral hepatitlere dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla 28 Temmuz'un "Dünya Hepatit Günü" olarak belirlendiğini aktardı.

Risk gruplarından başlayarak toplumun her kesimine testlerin yapılmasının enfekte bireylerin bulunması ve takip altına alınması için çok önemli olduğunun altını çizen Demirtürk, Türkiye'de 2016 yılında geri ödeme kapsamına alınan direkt etkili antiviral ilaçların kronik Hepatit C tedavisinde kullanıma girmesinin viral infeksiyonların tedavisinde bir devrim olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Demirtürk, bu ilaçlarla ortalama 8 haftalık ağızdan tedavi ile hastaların Hepatit C’den tamamen kurtulabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üstelik önemli bir yan etkisi olmayan ve kullanımı da son derece kolay olan ilaçlar bunlar. Ülkemizde 2016 yılından bu yana yüzlerce kronik Hepatit C hastasında, bu tedavilerle tam kür sağlandı. Hem kendileri hastalığın olumsuz sonuçlarından kurtuldular hem de bulaştırıcılıkları ortadan kalktı. Kronik Hepatit C hastalarının saptanabilmesi bu nedenle çok önemli, risk gruplarındaki taramalarla hastalar bulunup tedavi edilebilirlerse kanser ve siroz olmaktan kolayca kurtulabiliyorlar. Viral hepatit eliminasyon hedeflerine ulaşabilmek için ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl, 2018-2023 yılları arasını hedefleyen 'Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı' yayınladı. Bu program çerçevesinde, toplumun viral hepatitlerin bulaş yolları ve korunma konularında bilgilendirilmesi, yüksek riskli grupların tanımlanması ve bu kişilerde viral hepatit taramalarının gerçekleştirilmesi, ülkemizdeki gerçek hasta sayısının belirlenmesi için sürveyansın etkin şekilde yapılması, hastaların tespiti sonrası tedavi için doğru yönlendirilmelerinin sağlanması amaçlanmakta. Tüm bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için konu ile ilgili tüm sağlık birimlerinin koordine çalışması büyük önem taşıyor."

Koronavirüsle ilişkili hastalıkların tüm dünyayı etkilemeye devam ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Demirtürk, "Bu süreçte diğer kronik hastalıklar gibi kronik viral hepatitler de varlığını sürdürüyor. Sadece pandemi odaklı yaşamaya başladığımızda tedaviye ihtiyacı olan diğer hastaların ihmal edilme olasılığı doğuyor. Unutmayalım, ilerleyen kronik viral hepatitler karaciğer kanserine yol açarak önemli bir ölüm nedeni olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yapıldıGalatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yapıldı
Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandıMuğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Adana'da otoyolda tırla kamyonun çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktıAdana'da otoyolda tırla kamyonun çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
hepatit

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:48
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:33
Yatsı
22:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Çarşamba

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Gonca Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Game Of Thrones’un çekim yerinde cinsel ilişkiye girdiler

Game Of Thrones’un çekim yerinde cinsel ilişkiye girdiler

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.