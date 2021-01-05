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“Her zaman yanınızdayız”

SİVAS HABERLERİ  | 05.01.2021 16:12 | Son Güncelleme

İmranlı Kaymakamı Hacı Kerim Meral; ilçede yaşayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

İmranlı Kaymakamı Hacı Kerim Meral; ilçede yaşayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenen Meral, "Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanındayız. Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmayı kendimize şiar edindik. Kapımız sizlere 24 saat açıktır. Her zaman yanınızdayız. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

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