Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Tolga Edis, Ayhan Baykara, Seda Esen
OGM Ormanspor: Robinson 13, Paris 10, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 11, Ogunbowale 22, Naile Çırak 6, Ladin Özel, Damla Gezgin 22, Öykü Taşkın 12, Yeliz Doğan 2, Leedham 15
Samsun Canik Belediyespor: Madden 16, Saadet Aysu Keskin 18, Neslihan Demir, Harris 16, Trajchevska 3, Dilan Çalış 11, Bilgesu Erduran, Nikolic 2, Fatma Dilan Azaklı
1. Periyot: 24-12
Devre: 50-32
3. Periyot: 87-46
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor'u 49 sayı farkla 115-66 mağlup etti.
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