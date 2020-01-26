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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş TRC İnşaat: 84 - Bellona Kayseri Basketbol: 62

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Uğur Özen, Dağder Dağlı, Alper Elçikoca

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 20, Bahar Çağlar 8, Anderson 27, Snytsina 18, Elif Emirtekin 5, Melisa Korkmaz 4, Middleton 2, Nisa Yalçın, Yağmur Yıldız

Bellona Kayseri Basketbol: Davis 17, Ayşegül Günay Aladağ 8, Kübra İmren Siyahdemir 5, Ivankovic 11, Burke 15, Manolya Kurtulmuş 4, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Beril Albayrak, Gülse Uğur, Wauters

1. Periyot: 18-20

Devre: 43-33

3. Periyot: 65-47

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, Bellona Kayseri Basketbol'u 84-62 mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Bellona Kayseri Basketbol Beşiktaş TRC İnşaat

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