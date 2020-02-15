YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

MERSİN HABERLERİ  | 15.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 88 - Samsun Canik Belediyespor: 54

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sertan Kırklar, Anıl Veziroğlu, Hande Öztürk

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Gökşen Fitik 14, Meltem Avcı 6, Bentley 20, Sanders 4, Marginean, Melis Talay 8, Sykes 3, Lavender 31, Ayfer Dalkılıç 2

Samsun Canik Belediyespor: Madden 21, Neslihan Külekçi, Saadet Aysu Keskin 11, Trajchevska 20, Kayra Güler Sağlam, Dilan Çelik 2, Fatma Dilara Azaklı, Gamzenur Çiftçi, Neslihan Demir

1. Periyot: 23-15

Devre: 47-27

3. Periyot: 70-40

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 34 sayı farkla 88-54 yendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan binaGören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basketbol ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Kadınlar Basketbol Mersin Samsun Canik Belediyespor

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Her okula can dost

Her okula can dost

Mersin Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:24
Öğle
13:01
İkindi
16:00
Akşam
18:27
Yatsı
19:42

Mersin Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Adalet Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Merkez
Elif (Akdeniz) Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Karanfil Eczanesi
Merkez
Mersin Plus Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.