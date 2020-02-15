Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sertan Kırklar, Anıl Veziroğlu, Hande Öztürk
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Gökşen Fitik 14, Meltem Avcı 6, Bentley 20, Sanders 4, Marginean, Melis Talay 8, Sykes 3, Lavender 31, Ayfer Dalkılıç 2
Samsun Canik Belediyespor: Madden 21, Neslihan Külekçi, Saadet Aysu Keskin 11, Trajchevska 20, Kayra Güler Sağlam, Dilan Çelik 2, Fatma Dilara Azaklı, Gamzenur Çiftçi, Neslihan Demir
1. Periyot: 23-15
Devre: 47-27
3. Periyot: 70-40
MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 34 sayı farkla 88-54 yendi.
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