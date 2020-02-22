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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.02.2020 15:51 | Son Güncelleme

Galatasaray: 95 - Samsun Canik Belediyespor: 56

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Fatih Güler, Mustafa Akıllıoğlu, Eyyüp Ayhan

Galatasaray: Işıl Alben 7, Sude Yılmaz 2, Tilbe Şenyürek 8, Şerife Alperi Onar 5, Stankovic 10, Funda Nakkaşoğlu 19, Meltem Yıldızhan 10, Sinem Ataş 8, Mısra Albayrak 13, Macaulay 5, İnci Güçlü 8

Samsun Canik Belediyespor: Saadet Aysu Keskin 16, Kayra Güler Sağlam, Neslihan Külekçi 4, Madden 19, Trajchevska 14, Dilan Çelik 3, Neslihan Demir, Gamzenur Çiftçi

1. Periyot: 25-11

Devre: 52-23

3. Periyot: 77-45

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında Galatasaray, Samsun Canik Belediyespor'u 95-56 yendi.

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Basketbol Galatasaray Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Samsun Canik Belediyespor

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