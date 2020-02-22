YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.02.2020 19:07 | Son Güncelleme

İzmit Belediyespor: 69 - BOTAŞ: 61

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Seda Esen

İzmit Belediyespor: Williams 30, Gizem Yavuz 15, Grigalauskyte 2, Gamze Takmaz 5, Anigwe 10, Cado 7, Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Melek Yusufoğlu

BOTAŞ: Eldebrink 14, Büşra Akbaş, Holingsvorth 10, Moorer 4, Marina Bas 3, Farhiya Abdi 15, Melis Gülcan 15, Hatice Pelin Gülçelik

1. Periyot: 13-16

Devre: 32-25

3. Periyot: 56-41

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında BOTAŞ'ı 69-61 yendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp! Görüntüler ortaya çıktıBakırköy Adliyesi'nde avukata darp! Görüntüler ortaya çıktı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
Anahtar Kelimeler:
BOTAŞ İzmit Belediyespor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 yaralı

’’Güvenli sürüş bilgisine sahip şoförler çalıştırılmalı"

’’Güvenli sürüş bilgisine sahip şoförler çalıştırılmalı"

Duygusallığa sınır koymayı bilin

Duygusallığa sınır koymayı bilin

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
13:19
İkindi
16:18
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Deva Eczanesi
Izmit
Akcan Eczanesi
Derince
Göker Eczanesi
Darica
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
Filiz Eczanesi
Korfez
Gizem Eczanesi
Izmit
Hülya Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Kartepe’ye yepyeni gasilhane

Kartepe’ye yepyeni gasilhane

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.