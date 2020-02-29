YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 29.02.2020 16:01 | Son Güncelleme

OGM Ormanspor: 63 - Çankaya Üniversitesi: 83

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Sertan Kırklar, Ahmet Taner İbin, Mustafa Candemir Tabak

OGM Ormanspor: Robinson 18, Naile Çırak 6, Nilay Kartaltepe 4, Pelin Derya Bilgiç 4, Ogunbowale 13, Ladin Özel, Damla Gezgin 13, Öykü Taşkın 5, Yeliz Doğan

Çankaya Üniversitesi: White 6, Derin Yaya 16, Zellous 10, Bahar Öztürk 3, Talbert 16, Özge Karataş, Ecem Kazar 2, Tuğçe İnöntepe, Nazlıcan Yalçındağ, Putnina 30, Nilay Aydoğan

1. Periyot: 12-21

Devre: 34-41

3. Periyot: 50-67

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda OGM Ormanspor'u 83-63 yendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
Anahtar Kelimeler:
Basketbol Çankaya Üniversitesi OGM Ormanspor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Ankara Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
13:06
İkindi
16:13
Akşam
18:46
Yatsı
20:04

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Anıl-S Eczanesi
Cankaya
Canberk Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Devran Eczanesi
Cankaya
Eray Eczanesi
Cankaya
Gençtoy Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pursaklar’da kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

Pursaklar’da kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.