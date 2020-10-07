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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.10.2020 17:37 | Son Güncelleme

İzmit Belediyespor: 103 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 64

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Ziya Özorhon, Alper Elçikoca, Seda Esen

İzmit Belediyespor: Kübra Erat 10, Elif Emirtekin 9, Siksniute 21, Jovanovic 24, Wheeler 14, Dos Santos 4, Miray Şahin 5, Gülşah Duman 13, Saadet Aysu Keskin, Defne Melissa Paylar 2, Çağla Nur Uzundurukan 1

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 2, Nihan Demirkol 7, Sera Özelçi 7, Hanusova 18, Baric 13, Carter 12, Gizem Sezer, Nazlı Güngör, Naile Çırak 5

1. Periyot: 29-22

Devre: 48-35

3. Periyot: 82-46

5 faulle çıkan: 34.22 Nihan Demirkol (Birevim Elazığ İl Özel İdare)

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında İzmit Belediyespor, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 103-64 yendi.

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Ezgi Eczanesi
Derince
Barış Eczanesi
Gebze
Yaren Eczanesi
Korfez
İlim Eczanesi
Izmit
Eldem Eczanesi
Gebze
Özkan Eczanesi
Izmit
Çağın Eczanesi
Cayirova
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