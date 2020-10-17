Salon: Ankara
Hakemler: Duhan Köyiçi, Tekin Özübir, Mesut Öztürk
Çankaya Üniversitesi: Zellous 33, White 22, Gizem Yavuz 20, Bahar Öztürk 9, Talbert 14, Özge Karataş
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 8, Alvarez 21, Melek Uzunoğlu 2, Bradford 34, Ivankovic 12, Senay Zeybek 3, Melisa Korkmaz 8, Elif Bayram, Nisa Yalçın 6
1. Periyot: 31-27
Devre: 52-45
3. Periyot: 83-66
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çankaya Üniversitesi sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 98-94 yendi.
Bu sonuçla Çankaya Üniversitesi ligde 4'te 4 yaparak puanını 8'e çıkarırken, Beşiktaş HDI Sigorta ise 4 maçta 2. yenilgisini alarak 6 puan toplayabildi.