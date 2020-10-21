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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

MERSİN HABERLERİ  | 21.10.2020 18:12 | Son Güncelleme

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 76 - Çankaya Üniversitesi: 67

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kaan Büyükçil, Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 16, Gökşen Fitik 1, Iagupova 28, Anigwe 15, Naumenko 13, Feride Şevval Akalan 3, Melis Talay, Nuran Tutsak, İlayda Güner

Çankaya Üniversitesi: Zellous 24, White 11, Gizem Yavuz 5, Bahar Öztürk 8, Warley 13, Özge Karataş 2, Niray Sena Aral 4,

1. Periyot: 15-22

Devre: 28-37

3. Periyot: 49-52

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 76-67 yendi.

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