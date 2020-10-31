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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

SAMSUN HABERLERİ  | 31.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Samsun Canik Belediye: 57 - Nesibe Aydın: 100

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Serhat Büker, Nazlı Çisil Güngör, Hande Öztürk

Samsun Canik Belediye: Madden 29, Nazlı Çalışkan 6, Fatma Dilara Azaklı 2, Sıla Şimşek 8, Semanur Ersoy 2, Neslihan Demir 10, Kayra Güler Sağlam

Nesibe Aydın: Zeynep Koral 8, Snytsina 10, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 9, Gizem Kaymaz 6, Peddy 4, Hülya Çoklar 14, Simon 9, Alis Kumsal Aslan 13, Melike Tuğba Oral 6, Hebard 12, Harika Gözde Eldaş 5

1. Periyot: 15-28

Devre: 23-47

3. Periyot: 41-71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 100-57 yendi.

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