YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.11.2020 17:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Öznur Kablo: 110 - Samsun Canik Belediyespor: 54

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Semih Vural, Münevver Özemre, Burak Yılmaz

Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 13, Thomas 16, İrem Sözen 6, Mc Bride 20, Duygu Özen 1, Sabally 21, Merve Arı 13, Banu Şimşek 11, Doğa Adıcan 7, Ayşe Yılmaz 2

Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 16, Madden 28, Sıla Şimşek, Neslihan Demir 5, Nazlı Çalışkan 3, Sude Kara, Dilara Azaklı, Semanur Ersoy 2, Güler Sağlam

1. Periyot: 24-24

Devre: 60-36

3. Periyot: 83-44

Beş faulle çıkan: 27.15 Sıla Şimşek (Samsun Canik Belediyespor)

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 56 sayı farkla 110-54 mağlup etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Ergene Velimeşespor Türkiye Kupası maçına çıkacak
Ergene Velimeşespor Türkiye Kupası maçına çıkacak
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Bakan Tunis: “Sierra Leone’de Türk Yatırımcıları birçok fırsat bekliyor”
Bakan Tunis: “Sierra Leone’de Türk Yatırımcıları birçok fırsat bekliyor”
Koronavirüsü yendi görevine döndü
Koronavirüsü yendi görevine döndü
18 sığınmacı kurtarıldı
18 sığınmacı kurtarıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:30
Öğle
12:53
İkindi
15:38
Akşam
18:05
Yatsı
19:26

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Bağcılar Belediyesi Gönül Sofrası Mahmutbey’de kuruldu
Bağcılar Belediyesi Gönül Sofrası Mahmutbey’de kuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.